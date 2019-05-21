ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 10:29 ص
امتحانات اولى ثانوي
امتحانات اولى ثانوي
ياســـمين بدوي
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري 15 صورة ترصد الأجواء داخل لجان امتحانات أولى ثانوي أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الآن، بمدارس القاهرة الجديدة.

كان طلاب أولى ثانوي دخلوا إلى لجانهم الامتحانية في التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، ويستمر زمن الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية.

كما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.

كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، انطلقت الأحد الماضي، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة
امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة

موضوعات متعلقة

امتحانات أولى ثانوي.. طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية يبدأون امتحانهم الآن

امتحان أولى ثانوي.. صور ترصد الأوضاع داخل لجان العربي في البساتين

احياء اولى ثانوى .. 409 آلاف و704 طلاب أدوا الامتحان إلكترونيا اليوم

أحياء أولى ثانوي.. المسئولون: لم نتلق شكاوى من الامتحان اليوم

السيستم نجح والبلطي والفول الأكثر جدلاً .. 409 آلاف طالب يمتحنون احياء اولى ثانوى إلكترونياً عبر التابلت

السيستم رجع.. 409 آلاف طالب يمتحنون أحياء أولى ثانوى إلكترونيا عبر التابلت.. والبلطي والفول يثيران حيرة الطلاب

ترشيحاتنا

أسعار الريال السعودى والعملات العربية اليوم الثلاثاء 21 مايو 2019

مسلسل زي الشمس الحلقة 15 .. دينا الشربيني تكتشف بقاء شقيقتها على قيد الحياة

وصلة غزل بين محمد حماقي وإليسا بسبب أغنية قادرين نعملها

دعا الخطيب لحضور نهائي الكونفدرالية.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس وعبدالحفيظ

الذهب يواصل انخفاضه.. تعرف على أسعاره والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو

ظاهرة غريبة.. شاهد لقطات نادرة لـ شياطين البحر بأستراليا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من محاسب لـ فتى الشاشة الأول.. عاش هنا يوثق رحلة عماد حمدى وكواليس زواجه من شادية وأسرار طلاقه من نادية الجندى وعلاقتها بإفلاسه ومرضه بالعمى

ننشر تفاصيل حادث أحمد ياسر ريان .. صور

امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات