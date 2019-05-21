امتحانات أولى ثانوي.. 15 صورة ترصد الأجواء الامتحانية في لجان القاهرة الجديدة

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري 15 صورة ترصد الأجواء داخل لجان امتحانات أولى ثانوي أثناء تأدية امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الآن، بمدارس القاهرة الجديدة.



كان طلاب أولى ثانوي دخلوا إلى لجانهم الامتحانية في التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، ويستمر زمن الامتحان حتى العاشرة والنصف صباحا بالنسبة إلى طلاب المدارس الحكومية.



كما يؤدي طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية الامتحان في نفس المادة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثانية والنصف عصرًا.



كانت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوى 2018/ 2019، انطلقت الأحد الماضي، ويؤدى الطلاب الامتحانات على فترتين، الصباحية تضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والمسائية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.



ويؤدي جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية الامتحانات إلكترونيًا، بينما يؤدي طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندون وطلاب المستشفيات الامتحانات بصورة ورقية، وذلك في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية إلكترونيًا.