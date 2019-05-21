الكوسة بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التى يمكنك إعدادها وتقديمها على مائدة الإفطار فى رمضان، ونقدم لكم طريقة عمل كوسة بالبشاميل من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".



مقادير كوسة بالبشاميل:

كوسة

ثوم

ملح

فلفل أسود

لحمة معصجة



- البشاميل

2 كوب لبن

1 كوب مرقة

2 ملعقة كبيرة دقيق

1 ملعقة كبيرة سمنة



طريقة تحضير كوسة بالبشاميل

* تقلب شرائح الكوسة مع الثوم والملح والفلفل والقليل من الماء على النار.

* ترص شرائح الكوسة في بايركس.

* تضاف طبقة من خليط اللحمة المعصجة.



البشاميل:

* يشوح الدقيق في السمن على النار حتى يصبح لونه ذهبيًا.

* يضاف اللبن والمرقة والملح والفلفل الاسود ويقلب الخليط على النار حتى الغليان ويصبح القوام سائلا غليظا.

* يضاف على وجه اللحمة المعصجة خليط البشاميل.

* توضع في الفرن حتى تمام النضج.