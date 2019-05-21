مسلسل كلبش 3 الحلقة 15 لـ أمير كرارة.. سليم يتعرض لهجوم مسلح

خلال أحداث الحلقة الـ 15 من مسلسل كلبش 3، هاجمت الإعلامية شهيرة التي تجسد دورها "هيدي كرم"، ما حدث من اقتحام مسلح لجماعة إرهابية لاجتماع خاص بوزراء البترول العرب، وبعد إفساد مخططات أكرم صفوان "هشام سليم" بسبب إنقاذ سليم الأنصاري "أمير كرارة" للوزراء من الاغتيال يقرر منع الحقن عنه التي تساعد نجله مالك من التخلص من الفيروس الذي أصابه.





وأخطر اللواء جلال خطاب "أحمد عبد العزيز" سليم بأن هناك مختصصين أوشكوا على الانتهاء من حقنة لابنه مالك حتى يتعافى بشكل كامل، وفي نفس الوقت حاول سليم التصالح مع أكرم صفوان بعدما أغضبه منه كي يعيطه الحقنة وأنه تسرع عندما اقتحم اجتماع وزراء بترول العرب ، وخلال حديثهما يتعرض سليم وأكرم صفوان لهجوم مسلح.





وتدور أحداث المسلسل، تقدم (سليم الأنصاري) باستقالته من وزارة الداخلية إلى اللواء (جلال خطاب)، ولكن الأخير يعترض بشدة على هذا الطلب، وفي نهاية الأمر وبعد إلحاح يرضخ لطلب الاستقالة، ويتجه (سليم) بعد ذلك لتأسيس شركة أمن، ويشاركه (أكرم صفوان)، لكن فيما بعد تظهر بعض الخلافات بينهما، تتحول إلى عداوة وصراعات.