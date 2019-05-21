الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا

عادة ما تنجح النجمة شيرين رضا في خطف أنظار وقلوب محبيها ومتابعيها باستايلها واختياراتها لملابسها، ففي كل جلسة تصوير تفاجئ جمهورها بصيحة جديدة تقلدها الفتيات لتواكب أحدث صيحات الموضة.



الجرأة والاختلاف.. عنوان جلسات تصوير النجمة شيرين رضا، التي يراها محبوها في زاوية مختلفة في عالم الفن، ورغم أنها تخطت مرحلة الشباب إلا أنها استطاعت الحفاظ على جمالها ورشاقتها لتبهر النساء قبل الرجال.



يميز شيرين رضا الشعر القصير الأشقر وهو يتماشى معها ومع لون بشرتها، كذلك تنوع في اختياراتها لملابسها ما بين الفساتين والكاجوال والألوان المبهجة لتواكب كل ما تقدمه الموضة.



تصدرت النجمة شيرين رضا مؤشرات البحث في جوجل عقب استضافتها في برنامج رامز في الشلال أمس مع رامز جلال.