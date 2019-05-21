ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 07:42 م
شيرين رضا
شيرين رضا
رشا عوني
عادة ما تنجح النجمة شيرين رضا في خطف أنظار وقلوب محبيها ومتابعيها باستايلها واختياراتها لملابسها، ففي كل جلسة تصوير تفاجئ جمهورها بصيحة جديدة تقلدها الفتيات لتواكب أحدث صيحات الموضة.

الجرأة والاختلاف.. عنوان جلسات تصوير النجمة شيرين رضا، التي يراها محبوها في زاوية مختلفة في عالم الفن، ورغم أنها تخطت مرحلة الشباب إلا أنها استطاعت الحفاظ على جمالها ورشاقتها لتبهر النساء قبل الرجال.

يميز شيرين رضا الشعر القصير الأشقر وهو يتماشى معها ومع لون بشرتها، كذلك تنوع في اختياراتها لملابسها ما بين الفساتين والكاجوال والألوان المبهجة لتواكب كل ما تقدمه الموضة.

تصدرت النجمة شيرين رضا مؤشرات البحث في جوجل عقب استضافتها في برنامج رامز في الشلال أمس مع رامز جلال.
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا
الجرأة والاختلاف.. أهم ما يميز جلسات تصوير شيرين رضا

ترشيحاتنا

أمم افريقيا.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على أجيري بسبب اختياراته

تعليق مثير من نبيل الحلفاوي على قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

دفنوه داخل خزان الصرف بالشقة.. اللقطات الأولى لجريمة قتل مسن على يد زوجته ونجله بالمنيا

ياريتني مت قبلك.. قصة رئيس وزراء مصر الذي مات حزنا على زوجته

أقنعوا الجميع إلا أجيري.. لاعبون سقطوا من قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2019

هاجموا المنتخب.. مظاهرة إلكترونية دعما لـ نجم الزمالك.. اعرف السبب

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل ..شاهد.. أبرز فساتين ناهد السباعى المثيرة للجدل

درة وبريانكا شوبرا أبرزهن.. نجمات تألقن بـ الأبيض في مهرجان كان السينمائي.. صور

بمكياج لافت.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى مهرجان كان السينمائي