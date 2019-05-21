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ديني

البلوة نعمة.. أحمد عمر هاشم: بعض العباد لا ينصلح حالهم إلا بالمرض والفقر.. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 11:31 م
أحمد عمر هاشم: بعض
أحمد عمر هاشم: بعض العباد لا ينصلح حالهم إلا بالمرض والفقر
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى قد ينعم بالبلوى وإن عظمت ويبتلى الله بعض الناس بالنعم، فلا يعرف الإنسان النعمة التى في يده أهي نعمة أم نقمة.

وأضاف هاشم، في لقائه على فضائية "الحدث اليوم"، أن النعم التى ينزلها الله لعباده عليه أن يسخر هذه النعمة للخير وليس للشر وأن يستغلها في أعمال الخير ويتوجه بالشكر لله تعالى عليها.

وأشار إلى أن من العباد من لا يصلح إيمانه إلا المرض، ومنهم من لا يصلح حاله إلا المال، ومنهم من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، منوها أن الله يدبر أمر عباده لعلمه بما في قلوبهم".

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