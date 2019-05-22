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رد ناري من الديهي على ادعاء حسن البنا أنه مؤيد من الله ورسوله

الأربعاء 22/مايو/2019 - 02:25 ص
حسن البنا
حسن البنا
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، رد على ادعاءات جماعة "شباب محمد"، بأنه لا يأخذ بمبدأ الشورى، وقال:" أنا مؤيد من الله ورسوله ، ولا يحق لأحد مراجعتي".

عقب "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم ، قائلا: "حسن البنا وصل به المقام في الكذب والتضليل وإبعاد الناس عن العقل أنه يقول على نفسه كده".

وأوضح "الديهي"، أنه من خلال قراءاته توصل للسببين الحقيقيين الذين أدوا للانفصال جماعة محمد، وهو أن صهر حسن البنا "عبدالحكيم عابدين "، كان قد أطلق دعوة بعنوان "التزاور والتودد"، هدفها زيارة الإخوان داخل السجون.

وقال "الديهي"، إن السبب الثاني يعود لقبول حسن البنا منحة مالية من المخابرات المالية عبر شركة قناة السويس.

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رد ناري من الديهي على ادعاء حسن البنا أنه مؤيد من الله ورسوله

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