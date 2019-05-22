ننشر أسماء طلاب جامعة حلوان المقبولين بدورة هيئة المساحة المصرية

أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن تنظيمها لدورة تدريبية لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.



وأوضح مسؤول الدورة التدريبية أن الدورة ستقام على مرحلتين والمرحلة الأولى من يوم ٢٣/٦/٢٠١٩ إلى يوم ٢٧/٦/٢٠١٩، وذلك فى إطار توجيه الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.



الجدير بالذكر أنه من المقرر أن ينهى طلاب كلية الآداب جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الثانى آخر الشهر الحالى.