ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

ننشر أسماء طلاب جامعة حلوان المقبولين بدورة هيئة المساحة المصرية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 03:02 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أعلنت كلية الآداب جامعة حلوان عن تنظيمها لدورة تدريبية لطلاب قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وأوضح مسؤول الدورة التدريبية أن الدورة ستقام على مرحلتين والمرحلة الأولى من يوم ٢٣/٦/٢٠١٩ إلى يوم ٢٧/٦/٢٠١٩، وذلك فى إطار توجيه الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن ينهى طلاب كلية الآداب جامعة حلوان امتحانات الفصل الدراسى الثانى آخر الشهر الحالى.
ننشر أسماء طلاب جامعة حلوان المقبولين بدورة هيئة المساحة المصرية

ترشيحاتنا

السودان: مراجعة وفحص الجنسيات الممنوحة خلال الفترة السابقة

طلائع الجيش يضرب الاتحاد برباعية نظيفة ويسقطه إلى مراكز الخطر بالدوري

فطروني باقي رمضان.. تعليق نارى من خالد بيومي على استبعاد النجوم من قائمة منتخب مصر

الخطيب يهنئ الجهاز الفني ولاعبي كرة اليد بـ الكأس

تعليق مثير من ياسمينا العلواني حول قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

الجوع والتوتر.. 9 أسباب غير متوقعة وراء إصابة السيدات بالصداع النصفي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحياة تبدأ بعد الخمسين.. مسنات حققن حلم عارضات الأزياء.. صور

ليوناردو دي كابريو وبراد بيت في عرض أحدث أفلامهما بمسابقة كان

بشعر قصير وجينز ممزق.. لقاء الخميسي تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور