ارتفاع جديد في الحرارة .. اعرف حالة الطقس اليوم في محافظات ومدن الجمهورية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع آخر في درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف.



تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة.



وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شرقية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 43

شبين الكوم 23 43

طنطا 23 43

دمنهور 21 41

الإسكندرية 20 39

بلطيم 22 39

مطروح 20 37

السلوم 18 40

سيوة 23 44

بورسعيد 20 34

دمياط 20 34

الزقازيق 22 43

الإسماعيلية 23 43

السويس 23 41

العريش 20 38

رفح 20 37

رأس سدر 24 41

نخل 16 40

نويبع 28 39

طابا 21 38

كاترين 18 36

الطور 24 36

شرم الشيخ 28 39

الغردقة 28 40

مرسى علم 27 38

الفيوم 23 43

بني سويف 23 43

المنيا 22 43

أسيوط 25 43

سوهاج 25 43

قنا 25 44

الأقصر 26 44

أسوان 27 44

أبوسمبل 24 43

الوادي الجديد 27 44

شلاتين 24 36

أبو رماد 25 35

حلايب 26 33

رأس حدربة 26 33