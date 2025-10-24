قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان صبحي على رادار الزمالك مجددًا في الانتقالات الشتوية
فيريرا يعتمد على محمد عواد حارسًا أساسياً للزمالك أمام ديكيداها
خطيب المسجد الحرام: لم ينزل الله مثلها في التوراة والإنجيل ولا الزبور
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025
اخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 24-10-2025
استثمارات أوروبية بـ5 مليارات يورو ودعم لموقف مصر في قضايا الإقليم
الكرملين: بوتين لا يستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل
الزراعة: جمع وكبس أكثر من 800 ألف طن من قش الأرز
الجيش النيجيري يقتل نحو 50 مسلحا من جماعة بوكو حرام
محاولة إضفاء مشروعية على المخالفات..الرى تكشف سبب غمر أراضي طرح النهر بالمياه
روبيو: لا بديل عن خطة ترامب بشأن غزة وضم الضفة الغربية يهدد السلام
الأوراق المطلوبة وطريقة عمل قيد عائلي من المنزل
أخبار البلد

السكة الحديد: تشغيل رحلات استثنائية من وإلى دسوق لخدمة رواد مولد الدسوقي

حمادة خطاب

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و 31 أكتوبر 2025 ، وهي قطار رقم  ( 465 / 466  ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس  ، وقطار رقم ( 632 / 633 )  تحيا مصر  دسوق / البصيلى  والعكس طبقاً لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة ، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر كفر الشيخ قلين

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

