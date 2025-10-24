السكة الحديد: تشغيل رحلات استثنائية من وإلى دسوق لخدمة رواد مولد الدسوقي

في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تلبية احتياجات جمهور الركاب ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال الفترة الحالية، أعلنت الهيئة عن تشغيل استثنائى لبعض القطارات من وإلى مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ خلال يومى الجمعة الموافق 24 و 31 أكتوبر 2025 ، وهي قطار رقم ( 465 / 466 ) تحيا مصر طنطا / قلين / دسوق والعكس ، وقطار رقم ( 632 / 633 ) تحيا مصر دسوق / البصيلى والعكس طبقاً لجداولها الحالية.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر حرصها على بذل الجهود من أجل راحة الركاب، كما تناشد جمهور المسافرين بالالتزام بتعليمات السلامة ، والتوجه إلى المحطات قبل موعد السفر بوقت كافٍ لتجنب الازدحام ولتسهيل إجراءات الصعود إلى القطارات.