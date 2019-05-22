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حوادث

في حالة تعفن .. العثور على جثة شاب أسفل نفق الهرم بـ الجيزة .. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:40 ص
العثور علي جثة شاب
العثور علي جثة شاب أسفل نفق الهرم
ندى حمودة وأحمد مهدي
تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب أسفل كوبرى الهرم في حالة تعفن تم نقل الجثة المشرحة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة من أسفل نفق الهرم بالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب في العقد الثالث من العمر في حالة تعفن تم استدعاء سيارة إسعاف واستخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة.

وقال مصدر أمني إنه جارى التعرف علي الجثة ونشر أوصافها للوصول إلى هوية المتوفى.
في حالة تعفن .. العثور على جثة شاب أسفل نفق الهرم بـ الجيزة .. صور
في حالة تعفن .. العثور على جثة شاب أسفل نفق الهرم بـ الجيزة .. صور
في حالة تعفن .. العثور على جثة شاب أسفل نفق الهرم بـ الجيزة .. صور

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