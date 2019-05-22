محدش هيطلع بمادة.. الأعلى للأزهر يوافق على امتحان الراسبين في شهر أغسطس

وافق المجلس الأعلى للأزهر، على اقتراح الجامعة بالتيسير علي الطلاب، على منح الطلاب والطالبات المنقولين بمادة أو مادتين فرصة الامتحان فيهما ، في شهر أغسطس أو سبتمبر مع امتحانات التصفية.



وبموجب هذا القرار يتم نقل الطالب إلى الفرقة الأعلى من غير مواد، على أن يتم تطبيق القرار اعتبارا من هذا العام.



يذكر أن طلاب جامعة الأزهر، كانوا ينتقلون بمواد الرسوب إلى العام التالي ويؤدون الامتحان في هذه المواد مع امتحانات العام الذي يليه.

