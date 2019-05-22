نوع من الخضراوات تغفليه يحارب السرطان وضغط الدم

فوائد عديدة لتناول اللفت فهو يقى من النوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى كما أن له خصائص مضادة للسرطان ويساعد في تقليل مستويات الكولسترول المرتفعة ومنع ظهور مرض هشاشة العظام إليك أبرز فوائده الأخرى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. تحسين صحة القلب . . غنى بالألياف والبوتاسيوم وهى مفيدة للغاية للحفاظ على صحة القلب والمساعدة على الهضم و تعزيز نظام القلب والأوعية الدموية



2. منع السرطان .. غنى بمضادات الأكسدة التى تساعد على تحطيم الخلايا السرطانية والمساعدة في تقليل النمو السرطاني. أثبتت الدراسات أيضًا أن الأشخاص الذين يشملون اللفت في نظامهم الغذائي اليومي يكونون أقل عرضة للإصابة بالسرطان ، خاصة سرطان الثدي.



3. تعزيز صحة العظام . . اللفت غني بالكالسيوم والبوتاسيوم. هذا يساعد في الحد من خطر هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي وتلف المفاصل وأمراض العظام الأخرى



4. تعزيز الهضم . . يساعد تناول اللفت على منع الإمساك والانتفاخ وعسر الهضم وهو مفيدًا للغاية لصحة الجهاز الهضمي.



5. تنظيم ضغط الدم . . يمكن أن يساعد اللفت في السيطرة على ضغط الدم لغناه بالبوتاسيوم الذي يساعد في التخلص من الصوديوم الزائد كما أن محتواه الغني بالبوتاسيوم يجعله يساعد على تمدد الشرايين ويقلل من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والأزمة القلبية.