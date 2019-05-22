حلا شيحة تجتمع مع نجوم الفن في سحور ليلة أمس

شاركت الفنانة حلا شيحة صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع عدد من أصدقائها نجوم الفن في حفل سحور ليلة أمس الثلاثاء 21 مايو.





وكان من بين الحضور: "هنا شيحة، عمرو يوسف، ريهام عبد الغفور، الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وحمدي بدر مدير أعمال الفنانين"، وعلقت حلا شيحة على صورتها في حفل السحور، قائلة: "يا رب دايما متجمعين في الخير.





ويُعرض لـ حلا شيحة في الوقت الحالي، مسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان، ويشارك في بطولته: نسرين أمين وماجد المصرى وهنادى مهنى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج إبراهيم فخر.