تصل لـ 43.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة وجميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على معظم الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.





وعرض برنامج "8 الصبح" والمذاع عبر فضائية "دى إم سي"، اليوم الأربعاء، درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وجميع المحافظات..





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى





القاهرة 25 43





الإسكندرية 20 39





مطروح 20 37





السلوم 18 40





سيوة 23 44





بورسعيد 20 34





دمياط 20 34





الزقازيق 22 43





الإسماعيلية 23 43





السويس 23 41





العريش 20 38





رفح 20 37





رأس سدر 24 41





نخل 16 40





نويبع 28 39





طابا 21 38





كاترين 18 36





الطور 24 36





شرم الشيخ 28 39





الغردقة 28 40





مرسى علم 27 38





الفيوم 23 43





بني سويف 23 43





المنيا 22 43





أسيوط 25 43





سوهاج 25 43





قنا 25 44





الأقصر 26 44





أسوان 27 44





أبوسمبل 24 43





الوادي الجديد 27 44





شلاتين 24 36





أبو رماد 25 35



