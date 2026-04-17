خطة حسام حسن بشان معسكر المنتخب النقبل

يواجه حسام حسن المدير الفني للمنتخب تحدياً بدنياً ونفسياً في كيفية تقسيم المعسكر الأخير الذي يمتد لقرابة 27 يوماً، وهو أطول تجمع للمنتخب منذ سنوات.

ويبدأ المعسكر في 20 مايو عقب نهاية منافسات الدوري، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً دقيقاً يتضمن مرحلة "الاستشفاء والتنشيط" في القاهرة، تليها مرحلة "الانسجام الفني" التي تنتهي بودية العاصمة، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة التي تشمل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة البرازيل ودياً في 6 يونيو، ثم الدخول في أجواء مباريات المونديال الرسمية التي تنطلق في منتصف الشهر ذاته.