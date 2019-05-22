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الاستشارة الحلقة 17: مشاكل الغدة الدرقية وتأثيرها على الوزن ووظائف الجسم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:31 م
صدى البلد
آية التيجي - أسماء عبد الحفيظ
قال الدكتور جمال البحيري، استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، إن من أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء هى مشاكل الغدة الدرقية.

وأضاف البحيري، في برنامج استشارة على موقع "صدى البلد" الإخباري، أن الغدة الدرقية تتحكم فى 14 عضوا من أعضاء الجسم، فعند حدوث خلل فى الغدة يؤثر على الجسم ككل، مثل كسل الغدة يعاني من زيادة الوزن والكسل، أما عند حدوث زيادة فى نشاط الغدة الدرقية، فينقص الوزن سريعا للمريض وتكون العصبية أزيد وضربات قلب زيادة.

وأوضح استشاري جراحات الثدي والغدد والأورام، أنه يتم اكتشاف زيادة أو نقصان نشاط الغدة الدرقية من خلال التحاليل.

وأشار إلى أن هناك مفهوما خاطئا وشائعا وهو تحليل الغدة فى معامل غير مختصة، لا تكشف النتيجة الصحيحة، ويصرحون للمريض بأن ليس لديه أى مشاكل بها، ما يجعلهم يتعرضون لمخاطر صحية كبيرة.

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