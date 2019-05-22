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استمرار الطقس شديد الحرارة.. غدا 9 محافظات بينهم القاهرة تتجاوز حرارتها 45

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:10 م
درجات الحرارة على
درجات الحرارة على القاهرة - صورة أرشيفية
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 45/28، الاسكندرية 41/20، بورسعيد 38/21، رفح 42/21، طابا 38/24، كاترين 34/18، شرم الشيخ 45/29، بني سويف 45/24، الأقصر 45/26، الوادي الجديد 45/26، حلايب 35/26، الفيوم 45/24/، السويس 45/22، الاسماعيلية 45/20، سيوة 46/23).

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