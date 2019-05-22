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ديني

هل ثواب الصيام في الحر الشديد يختلف عنه بالأيام العادية.. الإفتاء تجيب.. فيديو

الأربعاء 22/مايو/2019 - 01:37 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى صفحة دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه: "هل الصوم في شدة الحر له ثواب أكبر من الصوم في الأيام العادية؟".

ورد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: "كلما كان التكليف فيه مشقة كلما عظم الأجر، والقاعدة الفقهية تقول ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا".

وأضاف أنه إذا كان في الصيام مشقة لطول اليوم وشدة الحر، فإن ثوابه يكون أعظم، فعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: «إِنَّ لَكِ مِنَ الْأَجْرِ قَدْرَ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ» سنن الدار قطني.

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