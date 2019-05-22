التقرير النصفي لـ قومي المرأة عن دراما رمضان: 49 مخالفة في ولد الغلابة.. وعنف وتحرش في قابيل

أصدر المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، ومن خلال لجنة الإعلام برئاسة الدكتورة سوزان القليني، تقريرا يتضمن مؤشرات حول صورة المرأة في الإنتاج الإعلامي لرمضان 2019.



ومن بين المسلسلات التي تضمنها التقرير:



مسلسل "ولد الغلابة": بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 49 مخالفة، حيث ظهرت المرأة بأدوار سلبية مثل الكذب وحديث إحدى الممثلات مع شاب في الموبايل دون علم أهلها، بالإضافة إلى دور الزوجة السارقة ودور الإغراء الذى دائما ما تتمتع به المرأة داخل الدراما لإغواء الرجل لتنفيذ مطالبها، والحماة التى تُعرف فى الدراما بأنها عقرب وتشبه الأفعى تنشر السموم، والزوجة الممارسة لأدوار الكيد والعناد.



مسلسل "قابيل": بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها ضد المرأة 10 مخالفات، وتمثل أغلبها في العنف ضد المرأة والتحرش والمشاكل الأسرية والكثير من مشاهد الجريمة والضرب.

