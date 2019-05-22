رئيس الأعلى للإعلام يلتقي السفير الفلسطيني.. صور

إستقبل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة وذلك بمقر المجلس .



ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية، وأكد السفير خلال اللقاء تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ونقل تحيات الرئيس محمود عباس أبومازن لرئيس المجلس والإعلام المصري وتقديره لدورهم الفاعل في دعم فلسطين.



حضر اللقاء المستشار ناجي الناجي مدير المركز الإعلامي والثقافي بسفارة فلسطين، وعبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.