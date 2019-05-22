بعد تحذير الأرصاد.. روشتة كاملة للعناية بكل أنواع البشرة في الموجة الحارة



1- احرصي على استخدام الغسول المناسب لبشرتك بشكل يومي، مرتين، مرة صباحًا قبل الخروج، ومرة مساءً بعد العودة للمنزل

2- استخدمي وصفات طبيعية للتخفيف من التهاب بشرتك إذا كنتي تعانين من حب الشباب، فقد تتفاقم الأزمة مع التعرض للشمس والحر.

3- استخدمي صن بلوك مناسب لبشرتك قبل الخروج نهارًا

4- لا تكثري من وضع المكياج خلال الأيام الحارة، فسيكون لها تأثير مضاعف مع التعرض للشمس والحر.

5- لا تنامي دون تنظيف بشرتك جيدًا من المكياج

6- قبل النوم امسحي وجهك بقطنة مبللة ماء ورد، أو بقطرات من عصير الليمون، فهو الأنسب للبشرة الدهنية.

7- التونر مهم لأصحاب البشرة الدهنية، فهو يعمل على تخليص البشرة من الدهون، ويخلصك من المسامات الواسعة



ثانيًا البشرة الجافة



1- يحتاج هذا النوع من البشرة عناية وترطيب بشكل مستمر

2- استخدمي واقي الشمس قبل الخروج في الحر

3- استخدمي كريم مرطب غير دهني وخفيف

4- الوصفات الطبيعية لها نتيجة فعالة مع البشرة الجافة، فاحرصي على استخدام العسل الأبيض والزبادي لبشرتك

5- استخدمي غسول مناسب للبشرة الجافة



ثالثًا البشرة العادية



وهي أسهل من حيث التعامل:



1- استخدمي غسول مناسب للبشرة العادية

2- واقي الشمس أمر لابد منه لأي نوع بشرة

3- استخدمي التونر لبشرة نضرة وصافية، ويمكنك إعداده بطريقة منزلية



حذّرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغدٍ، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا شديدا، وهو ما يؤثر مباشرة على البشرة، التي تتأثر في الصيف أيًا كان نوع البشرة، فهي تحتاج عناية مكثفة خلال الأيام الحارة لتخفيف التأثيرات عليها سواء من حيث التعرض للشمس أو الإسمرار، وخاصة لأصحاب البشرة الدهنية.إليك طرق العناية بكل أنواع البشرة خلال الموجة الحارة وفقًا لنصائح موقع glowpink: