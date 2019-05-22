أتلتيك بلباو يجدد عقد مهاجمه خوفا من الرحيل

جدد المهاجم الإسباني المخضرم، أريتز أدوريز، عقده مع ناديه أتلتيك بيلباو لموسم جديد، اليوم الأربعاء، ليظل في الملاعب حتى 39 عاما.



وسيكمل أدوريز عامه التاسع والثلاثين، يوم 11 فبراير2020، وذلك قبل نهاية عقده الجديد بنحو ستة أشهر.



ولا يتضمن العقد أي شروط جزائية، حيث يعد أدوريز أحد أساطير النادي الباسكي، وسادس هدافيه التاريخيين برصيد 171 هدفا.



وسيكمل أدوريز بهذا الشكل موسمه الثامن تواليا، في حقبته الثانية مع بيلباو، والـ12 في الإجمالي مع "أسود الباسك".