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الشيف شربيني يكشف لـ مفيدة شيحة الفرق بين أكل الأرانب والقطط

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:00 م
الشيف شربيني و مفيدة
الشيف شربيني و مفيدة شيحة
البهى عمرو
قدمت المذيعة مفيدة شيحة والشيف شربيني خلال برنامج "الشيف و مفيدة" المذاع على قناة سي بي سي، اليوم، الاربعاء، طريقة تحضير طاجن ارنب بالسجق.

وتتضمن المقادير الآتى:

ارنب، بصل و ثوم و دقيق و زيت و صلصة طماطم و فلفل ألوان و بهارات و جوز الطيب و بطاطس و سجق و كزبرة خضراء.

وخلال تحضير الطاجن سادت أجواء من المرح الهزار بين المذيعة مفيدة شيحة والشيف شربيني، وقالت شيحة " أنت شكلك عامل قطة مش أرنب.. ورد الاخير ايه الفرق بين أكل القطة و الارنب .. لترد شيحة من السنان .. و الاخير يفاجئها برد آخر " لو كلتى و جريتي على الجزر يبقى اللى اكلتيه ارنب.. لو كلتى و نونوتى يبقى قطة لتدخل شيحة فى حالة من الضحك الهستيري على الهواء"

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