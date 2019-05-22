الشيف شربيني يكشف لـ مفيدة شيحة الفرق بين أكل الأرانب والقطط

قدمت المذيعة مفيدة شيحة والشيف شربيني خلال برنامج "الشيف و مفيدة" المذاع على قناة سي بي سي، اليوم، الاربعاء، طريقة تحضير طاجن ارنب بالسجق.



وتتضمن المقادير الآتى:



ارنب، بصل و ثوم و دقيق و زيت و صلصة طماطم و فلفل ألوان و بهارات و جوز الطيب و بطاطس و سجق و كزبرة خضراء.



وخلال تحضير الطاجن سادت أجواء من المرح الهزار بين المذيعة مفيدة شيحة والشيف شربيني، وقالت شيحة " أنت شكلك عامل قطة مش أرنب.. ورد الاخير ايه الفرق بين أكل القطة و الارنب .. لترد شيحة من السنان .. و الاخير يفاجئها برد آخر " لو كلتى و جريتي على الجزر يبقى اللى اكلتيه ارنب.. لو كلتى و نونوتى يبقى قطة لتدخل شيحة فى حالة من الضحك الهستيري على الهواء"

