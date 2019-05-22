ترامب يرد على اتهامات رئيسة مجلس النواب له بالتستر

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء اتهام رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي له بالتورط في عملية تستر.



وقال ترامب في تصريحات ألقاها بحديقة الورود بالبيت الأبيض: "أنا لا أمارس التستر".



وأضاف أنه أبلغ بيلوسي وتشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، الذي توجه إلى البيت الأبيض للاجتماع مع ترامب بشأن مشروعات البنية التحتية، إنه لا يمكنه عقد اجتماع في ظل هذه الظروف.