في البلاي ستيشن والسيارة..10 استخدامات مبهرة للبلوتوث



يعتبر توصيل هاتفك الذكي بالسماعات اللاسلكية أو سماعات الرأس أحد أكثر استخدامات البلوتوث شيوعًا، وتغنيك هذه الميزة عن سماعات الرأس ذات الأسلاك التي تتشابك في أغلب الأوقات خاصة إذا كنا نريد استخدامها أثناء تنظيف المنزل أو ممارسة التمارين الرياضية في الجيم.



2. نقل الملفات بين الأجهزة



تتيح لك بعض أجهزة البلوتوث نقل الملفات والمستندات من جهاز إلى آخر. على سبيل المثال، إذا كان لدى صديقك مجموعة من الصور الجيدة على الكاميرا ، فيمكنك إقرانها بهاتفك للحصول بسرعة على نسخ منها.



3.التحدث على الهاتف



يمكن إقران سماعات الأذن التي تسمح بالاقتران بتقنية البلوتوث مع بعض الهواتف الأرضية أو الهواتف المحمولة حتى تتمكن من التحدث على الهاتف دون الحاجة إلى إمساك الهاتف.



4. ربط هاتفك بجهاز الكمبيوتر الخاص بك



يسمح لك ربط جهاز الكمبيوتر الخاص بك بمشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول بهاتفك، الأمر الذي يتيح لك ذلك تصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر الخاص دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة Wi-Fi.



5. القيادة بأمان



قم بتمكين تقنية البلوتوث في سيارتك مباشرة أو ارتدِ سماعة أذن بلوتوث عند القيادة حتى تتمكن من وضع يديك على عجلة القيادة دون أن تضطر للإمساك بالهاتف، ففي بعض المناطق، من غير القانوني الاحتفاظ بهاتف محمول في يدك والتحدث أثناء القيادة، لذا تتيح لك تقنية البلوتوث التحدث على هاتفك أثناء القيادة دون خرق القانون.



كما تتيح لك بعض الهواتف وأجهزة ستريو معينة تشغيل الموسيقى عبر ستريو السيارة عند الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث.



6. مزامنة البيانات بين أجهزة بلوتوث الخاصة بك



تتيح لك بعض الأجهزة مزامنة البيانات مثل قوائم جهات الاتصال ورسائل البريد الإلكتروني وأحداث التقويم بين بعضها البعض، لذا قد تكون هذه طريقة رائعة لمزامنة جهات اتصال هاتفك مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو لنقل البيانات إلى هاتف آخر.



7. استخدم معدات البلوتوث في مكتبك المنزلي



يمكن للأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث أن تقلل بشكل كبير من الكابلات المتشابكة، وتتيح لك العمل بحرية أكبر.



كما تتيح لك لوحات مفاتيح والماوسات التي تعمل بالبلوثوث إمكانية الكتابة من أي مكان دون الاتزام بمنقة معينة.، وتسمح لك الابعات التي تعمل بهذه التقنية وضع الطابعة في أي مكان تريد دون الحاجة إلى القلق بشأن مد كبل من الطابعة إلى الكمبيوتر.



8. تأمين المنزل والسيارة



تتوفر تقنية البلوتوث في أنظمة الإدخال اللاسلكية التي يمكنها فتح منزلك أو سيارتك بضغطة زر واحدة على هاتفك الذكي، لذا لن تضطر أبدًا للبحث عن المفاتيح المفقودة مرة أخرى! تحقق من متجر أجهزتك المحلي للتعرف على أنظمة deadbolt التي تدعم تقنية البلوتوث، أو اتصل بمتجر استريو السيارة المحلي للاستفسار عن آليات قفل السيارة باستخدام البلوتوث.



9. توصيل جهاز تحكم البلاي ستيشن بالكمبيوتر



يمكنك توصيل وحدة تحكم PlayStation 3 أو 4 لاستخدام لوحة ألعاب الكمبيوتر إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزودًا بتقنية البلوتوث.



10. لعب ألعاب متعددة اللاعبين



تتيح لك تقنية البلوتوث إنشاء شبكة محلية بين هاتفين، وهي طريقة سريعة وسهلة لإعداد جلسة ألعاب متعددة اللاعبين، وعلى الرغم من أن هذا يعمل فقط إذا كنت في نفس الغرفة، إلا أنه أكثر موثوقية من محاولة اللعب عبر الإنترنت.



يستخدم العديد من الأشخاص تقنية البلوتوث على نطاق واسع، لكن في أغلب الأوقات لا يستخدمونها إلا في نقل الصور والملفات من هاتف إلى آخر، وذلك لعدم معرفتهم بالاستخدامات الأخرى التي تقدمها تقنية البلوتوث، ويعرض موقع "ويكي هاو" 10 استخدامات مفيدة للغاية لتقنية البلوتوث.