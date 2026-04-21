ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
كاف يدرس تعديل مواعيد نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية
وول ستريت جورنال : ترامب يدرس إلغاء مهمة فانس إلى باكستان
من القاهرة إلى أوروبا.. تحركات رئاسية مكثفة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع فنلندا وهولندا والمجر
الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه.. هل يهبط لأدنى من 50 جنيها؟
الكاميرا توثق لقطة نادرة لحكم مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا .. ماذا فعل؟
5 مصريين يتأهلون للدور الثاني ببطولة جراسهوبر للاسكواش في زيورخ
ماكرون : فرنسا تدعم لبنان في التحضير لمفاوضات محتملة مع إسرائيل
استفزاز لمشاعر المسلمين .. قطر تدين اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى
الاستثمار الأوروبي يدعم أمن الطاقة بـ 2.4 مليار يورو أمام تصاعد التوترات الجيوسياسية
نواف سلام : لبنان يحتاج 500 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

بتوجيه من الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يعلن قبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
عبد الرحمن محمد

أعلن الجامع الأزهر عن فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر العلوم الشرعية والعربية.

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الأروقة الأزهرية، أنه على الراغبين في الالتحاق بالدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية التقدم خلال مدة أقصاها (١٥) يومًا، مشددا على أهمية البرامج التعليمية التي تقدمها أروقة العلوم الشرعية والعربية في إثراء المشهد الثقافي والفكري في مصر، موضحًا أن هذه البرامج تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية للوقاية من الأفكار الهدامة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن فتح التسجيل برواق العلوم الشرعية والعربية يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل عملية التعليم، وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج النوعية التي يقدمها الرواق الأزهري، مشيرًا إلى أن الفرصة للتسجيل متاحة للجميع، سواء من خلال الحضور المباشر أو التعليم عن بُعد؛ حيث يهدف الجامع الأزهر إلى الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المهتمين بالدراسة الشرعية.

من جهته، شدد الشيخ إبراهيم السيد حلس، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، على ضرورة التزام الطلاب بمجموعة من الضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية التسجيل، والتي تتمثل في: ألا تقل سن المتقدم عن (١٥) عامًا وقت التقديم، ويجوز الالتحاق بالمستوى الأول للمرحلة التمهيدية لأي متقدم، ويحق للحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو إجازة حفص من أحد معاهد القراءات التابعة للأزهر الشريف الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتوسطة.

وقال حلس: “كما تتضمن الشروط أنه يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية أو ليسانس دار العلوم الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة في أي شعبة من الشعب الخمسة: (الشعبة العامة - شعبة العقيدة- شعبة التفسير والحديث- شعبة الفقه وأصوله- شعبة اللغة العربية)، ويحق للحاصلين على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية أو بكالوريوس التربية قسم اللغة العربية الالتحاق بالمستوى الأول من المرحلة المتقدمة- شعبة اللغة العربية”.

وأهاب مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، بالمتقدم التأكد من الانضمام إلى قناة تليجرام، وكذلك قناة واتساب المدرج رابطهما ضمن نموذج التقدم الإلكتروني ومتابعتها بصفة مستمرة؛ حيث ستنشر من خلالها التوجيهات المتعلقة باستكمال إجراءات التسجيل، والإرشادات المرتبطة بالدراسة، كما يجب التزام المتقدم بسداد رسوم فتح الملف المقررة، وتقديم الإيصال المثبت لذلك عند طلبه منه أثناء استكمال إجراءات التسجيل، على أن تنشر التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن على قناة واتساب، كما أن على المتقدم الاحتفاظ بلقطة شاشة لرقم التسجيل الخاص به، وأن يتابع ما ينشر على قناة واتساب لاستكمال إجراءات التسجيل.

ونوه إلى أنه يجب على الدارس الالتزام بأداء الاختبار في محافظة الدراسة التي يختارها أثناء التقديم، ولا يجوز غير ذلك إلا بموجب تحويل خلال المدة التي تحددها الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، كما يجب عليه الالتزام بنسبة حضور (٧٠%)، سواء كان ممن اختار نظام الحضور المباشر، أو ممن اختار نظام التعليم عن بُعد.

شيخ الأزهر الإمام الأكبر الجامع الأزهر دفعة جديدة هاني عودة عبد المنعم فؤاد الدكتور أحمد الطيب الرواق الأزهري

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

أسعار الأضاحي 2026.. استقرار في الأسواق وتوقع بالارتفاع مع اقتراب العيد

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

جامعة عين شمس تكرم الدكتورة إيناس محمود لمساهمتها في رفع التصنيف الدولى للجامعة

وزير السياحة والآثار يلتقي بالملتحقين من الوزارة الهيئات التابعة لها بالبرنامج المتقدم في القيادة التنفيذية (AELP)

تحذير من رؤية منخفضة.. شبورة كثيفة تضرب طرق البلاد والرياح تنشط بـ 3 مناطق

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب

مهرجان كان 79

عادات يومية تدمر جسمك بصمت

ضياء العوضي

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

