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اقتصاد

الدولار أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:48 م
الدولار
الدولار
محمد صبيح
يواصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية ليجسل أدنى مستوى له منذ عامين عند مستويات أقل من 17 جنيها.

وخسر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 10 قروش جديدة اليوم الأربعاء مسجلا مستوى 16.89 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس .

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي وبنك مصر والاهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الدولي 16.90 جنيه للشراء و 17 جنيها للبيع.

فيما سجل الدولار في بنوك كريدي أجريكول والاستثمار العربي والمركزي المصري 16.93 جنيه للشراء و17.05 جنيه للبيع.

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