إجازة للطلاب وتخفيض سرعة المترو.. كيف واجهت الهيئات الحكومية الموجة الحارة؟

مع بدء الموجة الحارة التي سادت البلاد، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء والمتوقع لها وفقا للأرصاد الجوية أن تبلغ تلك الموجة الحارة ذروتها اليوم الخميس، لتصل إلى 45 درجة مئوية بارتفاع ما بين 7 إلى 8 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية، بدأت بعض المؤسسات خاصة التعليمية في تعطيل العمل بها اليوم الخميس بسبب ارتفاع درجة الحرارة.



الموجة الحارة التي سببت حالة من العناء للمواطنين، على مدار اليومين الماضيين، وقبل الوصول إلى ذروة تلك الموجة، صباح الخميس، دفعت العديد من الجهات الحكومية إلى اعتبار اليوم إجازة تخفيفا عن المواطنين خاصة الطلاب، خاصة بعدما وصفها موقع الطقس العالمي ''weather online''، فإن مصر تسجل أعلى درجات حرارة في العالم خلال هذين اليومين بـ46 درجة على القاهرة، و45 على أسوان.



ما يزيد أزمة تلك الموجة الحارة والتي وصفت بأنها الموجة "الأشد حارا" على البلاد، أنها تتزامن مع شهر رمضان، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الصائمين خلال النهار، بعدما سجلت درجة الحرارة 43 درجة مئوية ظهر الأربعاء، والتي تصل ذروتها يومي الخميس والجمعة.



أول الإجراءات الرسمية التي اتخذت للتخفيف عن المواطنين بالتزامن مع تلك الموجة الحارة، كان ما أعلنه الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، عن تأجيل الامتحانات في كليات الجامعة بمقرها القديم والجديد، غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على أن يؤدي الطلاب امتحان تلك المواد في نهاية الامتحانات.



وزارة التربية والتعليم، عملت هي أيضا على مراعاة الطلاب وسط تلك الموجة شديدة الحرارة، وقررت تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي التي كان مقررا لها اليوم الخميس، في مادة اللغة الأجنبية الأولى، وتأجيل الامتحان بها نظرا لظروف الموجة الحارة، إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل، على أن يتم امتحان باقي المواد في موعدها وفقا للجدول المعلن من الوزارة.







محافظة الوادي الجديد كان الوضع فيها مختلفا باعتبارها من المحافظات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اعتبار الخميس إجازة رسمية بكافة المصالح الحكومية في المحافظة نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، باستثناء طلاب الامتحانات، والذين صدر قرار وزارة التربية والتعليم بحقهم وتأجيل امتحاناتهم.

تأجيل وزارة التربية والتعليم للامتحانات لم يقتصر على تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، حتى أعلنت الوزارة تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، والتي كان مقررا لها اليوم الخميس على أن يتم امتحان تلك المواد في 1 يونيو المقبل، وتستكمل الامتحانات وفقا للجداول والمعتمدة والمعلنة.محافظة الوادي الجديد كان الوضع فيها مختلفا باعتبارها من المحافظات التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اعتبار الخميس إجازة رسمية بكافة المصالح الحكومية في المحافظة نظرا للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، باستثناء طلاب الامتحانات، والذين صدر قرار وزارة التربية والتعليم بحقهم وتأجيل امتحاناتهم.