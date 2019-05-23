خطوات الحصول على ختم المساواة بين الجنسين للقطاع السياحي ..صور

أعلنت وزارة السياحة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة اليوم بأحد فنادق القاهرة.



وذلك بحضور أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.



ووضعت الوزارة و المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوات الحصول على "ختم المساواة" لقطاع السياحة كالاتى " صياغة التزام الشركة بالمساواة بين الجنسين، إنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين ، إجراء تقييم داخلى لسياسات الشركة وممارستها.



وضع وتنفيذ سياسة وخطة عمل واسعة للمساواة بين الجنسين لمعالجة الفجوات بين الجنسين التى تم تحديدها أثناء التقييم ، تنفيذ خطة العمل على المساواة بين الجنسين ، إجراء مراجعة خارجية على التقدم المحرز والحصول على اعتراف حكومى رسمى وشهادة ختم المساواة بين الجنسين ، بمجرد الحصول على ختم المساواة بين الجنسين يتم القيام بمتابعة التقدم والمراجعة المستمرة لضمان الجودة".



فيما حددت الوزارة والمجلس القومى للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المتطلبات اللازمة للحصول وهى " القضاء على فجوات الأجور القائمة على النوع الإجتماعي ، زيادة دور المرأة في صنع القرار ، إتاحة التدابير اللازمة للتوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية ، تعزيز وصول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية ، القضاء على التحرش الجنسى فى مكان العمل ، استخدام تغطية إعلامية ولغة تعزز المساواة بين الجنسين.



يذكر أن مواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة يعد أحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري، ويهدف إلى الحفاظ على البيئة وتمكين المرأة والتحول الرقمي.