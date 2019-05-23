بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته

استمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، في هجومها على الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن الرئيس الحالي ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته.





وبررت "بيلوسي"، هذا المطلب بتجاهل ترامب لمذكرات إحضار أصدرها الكونجرس، مشبهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.





وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن: "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرق العدالة ومتورط بالتستر".





وتأتي هذه التصريحات من الزعيمة الديمقراطية بعد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب من التحقيق الروسي.



