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أخبار العالم

بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته

الخميس 23/مايو/2019 - 07:21 ص
صدى البلد
حسن محرم
استمرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "نانسي بيلوسي"، في هجومها على الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن الرئيس الحالي ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته.

وبررت "بيلوسي"، هذا المطلب بتجاهل ترامب لمذكرات إحضار أصدرها الكونجرس، مشبهة ذلك بعملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون.

وأوضحت بيلوسي خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن: "لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل في المجال العام: هذا الرئيس يعرق العدالة ومتورط بالتستر".

وتأتي هذه التصريحات من الزعيمة الديمقراطية بعد كلمة ألقاها ترامب نفى خلالها أن يكون قد حاول التستر على جوانب من التحقيق الروسي.

وكان اختصر الرئيس الأمريكي اجتماعا في البيت الأبيض مع قادة الحزب الديموقراطي وأعرب عن غضبه بشأن التحقيقات الجارية في علاقاته المفترضة مع روسيا.

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