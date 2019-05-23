ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. السيسي يبدأ جولة إفريقية تشمل 4 دول.. ويشارك في القمة العربية الطارئة في السعودية نهاية مايو

الخميس 23/مايو/2019 - 07:23 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
كتب محمد عبد المنعم
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، جولة إفريقية تشمل 4 دول تستغرق عدة أيام، حيث تتضمن الجولة  "زامبيا، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية".

تأتي هذه الجولة في إطار جولات الرئيس السيسي الإفريقية الأخيرة، حيث يحرص الرئيس على تعزيز علاقات التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة، فضلًا عن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وحرصها الدائم على مساعدة الدول الإفريقية في تجاوز أزماتها، وكذلك تقديم يد العون لعمليات التنمية التي تحدث على أراضيها.

وتتمتع مصر بعلاقات جيدة مع الدول الإفريقية كافة، حيث تمتلك مصر والدول الأفريقية رؤية مشتركة في قضايا مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف، والتنمية المتكاملة في إفريقيا، خاصة أن السلام والأمن في القارة مرتبطان بصورة لا تنفصل عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وأن أفضل الطرق تأثيرًا لضمان الاستقرار الدائم هو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ذلك في الوقت الذي يُمثل فيه الأمن والسلم شرطين ضروريين لنمو أسرع وأكثر شمولًا.

ومن ناحية أخرى يقوم الرئيس السيسي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية يومي ٣٠ و٣١ مايو، وذلك من أجل المشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية، واللتين دعا إليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك لبحث الاعتداءات على سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات، وما قامت به ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفطية بالمملكة، ولما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية.

ترشيحاتنا

اليوم.. السيسي يبدأ جولة إفريقية تشمل 4 دول.. ويشارك في القمة العربية الطارئة في السعودية نهاية مايو

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لتعادل الأهلي المثير مع الإسماعيلي في الدوري ..فيديو

سر اكتشافه متأخرا.. أعراض الإصابة بسرطان المبيض

موجز البلد.. الإفتاء تستطلع هلال شوال الإثنين 3 يونيو.. ومخرج ولد الغلابة يثير حيرة متابعيه.. وتفاصيل مشاهدة أمم إفريقيا عبر تايم سبورت

عمرو أديب عن مباراة اليوم.. الإسماعيلى كان ممكن يكسب الأهلى النهاردة

بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسه شباب.. أنطونيو بانديراس يخطف الأنظار مع حبيبته في مهرجان كان السينمائي ..صور

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور