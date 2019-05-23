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أخبار العالم

السعودية تطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي باتخاذ موقف ثابت ضد إيران

الخميس 23/مايو/2019 - 09:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
بعثت المملكة العربية السعودية برسالة إلى مجلس الأمن الدولي تفند فيها تصرفات إيران في المنطقة، ومطالبة بلجم سلوكها المدمر.
وناشدت السعودية، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم /الخميس/، مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما من خلال اتخاذ موقف ثابت ضد النظام الإيراني.

وأشارت الرسالة إلى تصرفات إيران وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته العميلة في المنطقة، وتعديه على السلام والأمن الدوليين، وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم.
وشددت على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب.

وتتهم السعودية إيران بزعزعة استقرار عدة دول عربية، لا سيما اليمن، عبر دعم ميليشيات الحوثي، ومدها بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي وجهت مرارًا نحو المملكة، وكان آخرها قبل يومين، حيث تصدت الدفاعات السعودية الجوية لطائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.

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