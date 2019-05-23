استمع لمشاكلهم.. محافظ سوهاج يستقبل 532 مواطنا خلال شهر

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، بمكتبه 532 مواطنا خلال 30 يوما، وذلك ضمن مبادرة المحافظ للتواصل المباشر مع المواطنين لبحث مطالبهم وحل شكواهم، ضمن تكليفات رئيس الجمهورية.



ومن ضمن الحالات التي استقبلها المحافظ، حالة لمواطنة بإحدى قرى مركز سوهاج تحاصرها الديون، وزوجها مريض، وتعول أولادها ولا يوجد مصدر دخل لهم، لافتا إلى أن المحافظ وجه مديرية التضامن الإجتماعي بسرعة فحص حالتها وتقديم المساعدات اللازمة لها، وبحث إمكانية صرف معاش تكافل وكرامة لها ولأسرتها.



ووجه المحافظ بترخيص بعض الأكشاك لمواطنين بمراكز سوهاج المختلفة، حيث يعانون ظروفًا صحية ومعيشية صعبة، وذلك كمصدر دخل مناسب لهم، كما أحال بعض الطلبات إلى مديرية القوى العاملة لتوفير فرصة عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص.



كما تقدمت مواطنة من إحدى قرى مركز سوهاج بطلب لتجهيز ابنتها لعدم قدرتها المادية، وتقدمت مواطنة أخرى تطلب المساعدة في تجهيزها، حيث إنها مطلقة ولديها طفلة وليس لديها القدرة المادية، وتطلب حصولها على جهاز عروسة أو مساعدة مالية، ووجه المحافظ الطلبين إلى مديرية التضامن الاجتماعي للتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لمنحهما المساعدات المطلوبة وجهاز العرائس.



وتقدم مواطن من إحدى قرى مركز جهينة يعاني ضمورا في العصب البصري، وخذل رباعي نتيجية مرض التصلب المتعدد، وصدر له قرار علاج على نفقة الدولة، ويطلب ترخيص كشك له بالقرية كمصدر دخل له يعينه على ظروفة الصحية والمعيشية، ووجه الوحدة المحلية بمنح المواطن ترخيص كشك في قريته كمصدر دخل له ولأسرته.



وأحال المحافظ بعض الطلبات من مواطنين إلى اللجنة المختصة بمبادرة "حياة كريمة" لفحص منازلهم وبيان حالتها، لإمكانية ضمها إلى المبادرة وإعادة تأهيلها، حيث تضرر المواطنون من عدم قدرتهم المادية على إعادة تأهيلها.



وتقدم بعض المواطنين من العاملين بالجهات الحكومية بالمحافظة بطلبات لنقلهم من مكان عملهم إلى مكان آخر، نظرًا لظروفهم الأسرية، ومحل إقامتهم، حيث وافق المحافظ على بعض الطلبات ووجه بدراسة بعضها لإمكانية النقل مراعاةً لظروفهم الاجتماعية.



يُذكر أن المحافظ يستقبل المواطنين بمكتبه يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

