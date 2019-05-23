رغم قلة عددها.. النقاد يكشفون رأيهم في دراما رمضان.. أحمد سعد الدين: لم أصدق شخصية السقا في ولد الغلابة وزي الشمس جيد.. وباكينام قطامش: المسلسلات الكوميدية كارثة هذا العام

أحمد سعد الدين:
لم أصدق شخصية أحمد السقا في ولد الغلابة
باكينام قطامش:
باكينام قطامش:
المسلسلات الكوميدية كارثة ومجرد استظراف
رغم قلة مسلسلات رمضان هذا العام، إلا أن مستواها تراوح بين المتوسط والضعيف، حسبما أكد عدد من النقاد.. وفى التقرير التالى نستعرض آراء بعض النقاد فى دراما رمضان الحالي.
قال الناقد أحمد سعد الدين إن مسلسلات رمضان هذا العام ليس بالقوة التى اعتدنا عليها، مضيفا أن كل المسلسلات سيطرت عليها فكرة الانتقام.
وأضاف "سعد" أن هناك بعض الفنانين لفتوا انتباهه مثل محمد ممدوح وعلى الطيب فى قابيل، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق التى تميزت بدور الشر فى حدوتة مرة.
أما عن مسلسل "زى الشمس" للفنانة دينا الشربيني فيعتبر من أهم المسلسلات، ولكن بدأ إيقاع الحلقات يتباطأ على عكس أول الحلقات، وعن مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا فسيطرت الكآبة على أحداث المسلسل، وكانت مبالغا فيها وغير منطقية، أما السقا فحاول أن يتجه للشكل الدرامى ويبتعد عن الاكشن لكن شخصيته لم تصدق حتى الآن.
وأكد أن هناك مشكلة فى بناء سيناريو "ولد الغلابة"، متسائلا "كيف لمدرس ذي قيم ومبادئ فى النهاية يصبح بلا مبادئ".
من جانبها، قالت الناقدة باكينام قطامش إنها وجدت الفنان أحمد السقا مختلفا فى ولد الغلابة لكن جرعة الميلودراما كبيرة جدا.
وأضافت "باكينام" أن جرعة الميلودراما زادت في المسلسل، والتي تميزت بها مسلسلات التسعينيات.
وأشادت قطامش بأداء مى عمر، مؤكدة أنها قامت بدور جيد، لافتة إلى ارتباط الجمهور بولد الغلابة لأنه حالة انسانية من الدرجة الاولى والكل فى انتظار ما الذى سيحدث لهذا المعلم.
أما مسلسل "قابيل"، فأكدت "قطامش" أنه السيناريو الخاص به جيد ومستوى التمثيل جيد لكن المشكلة جاءت فى كثرة الفلاش باك، كما أشادت بمسلسل "علامة استفهام" لمحمد رجب، مشيرة إلى أن الجمهور سيشاهده بعد انتهاء شهر رمضان بشكل جيد لأن المسلسل من نوعية المسلسلات السايكو التى تريد ان تتابع بدقة عالية.
كما تطرقت قطامش للمسلسلات الكوميدية وقالت إنها كارثة بشكل كبير ولا يوجد اى مسلسل كوميدى جيد بل تجده أنه مجرد "استظراف".
رغم قلة مسلسلات رمضان هذا العام، إلا أن مستواها تراوح بين المتوسط والضعيف، حسبما أكد عدد من النقاد.. وفى التقرير التالى نستعرض آراء بعض النقاد فى دراما رمضان الحالي.
قال الناقد أحمد سعد الدين إن مسلسلات رمضان هذا العام ليس بالقوة التى اعتدنا عليها، مضيفا أن كل المسلسلات سيطرت عليها فكرة الانتقام.
وأضاف "سعد" أن هناك بعض الفنانين لفتوا انتباهه مثل محمد ممدوح وعلى الطيب فى قابيل، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق التى تميزت بدور الشر فى حدوتة مرة.
أما عن مسلسل "زى الشمس" للفنانة دينا الشربيني فيعتبر من أهم المسلسلات، ولكن بدأ إيقاع الحلقات يتباطأ على عكس أول الحلقات، وعن مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا فسيطرت الكآبة على أحداث المسلسل، وكانت مبالغا فيها وغير منطقية، أما السقا فحاول أن يتجه للشكل الدرامى ويبتعد عن الاكشن لكن شخصيته لم تصدق حتى الآن.
وأكد أن هناك مشكلة فى بناء سيناريو "ولد الغلابة"، متسائلا "كيف لمدرس ذي قيم ومبادئ فى النهاية يصبح بلا مبادئ".
من جانبها، قالت الناقدة باكينام قطامش إنها وجدت الفنان أحمد السقا مختلفا فى ولد الغلابة لكن جرعة الميلودراما كبيرة جدا.
وأضافت "باكينام" أن جرعة الميلودراما زادت في المسلسل، والتي تميزت بها مسلسلات التسعينيات.
وأشادت قطامش بأداء مى عمر، مؤكدة أنها قامت بدور جيد، لافتة إلى ارتباط الجمهور بولد الغلابة لأنه حالة انسانية من الدرجة الاولى والكل فى انتظار ما الذى سيحدث لهذا المعلم.
أما مسلسل "قابيل"، فأكدت "قطامش" أنه السيناريو الخاص به جيد ومستوى التمثيل جيد لكن المشكلة جاءت فى كثرة الفلاش باك، كما أشادت بمسلسل "علامة استفهام" لمحمد رجب، مشيرة إلى أن الجمهور سيشاهده بعد انتهاء شهر رمضان بشكل جيد لأن المسلسل من نوعية المسلسلات السايكو التى تريد ان تتابع بدقة عالية.
كما تطرقت قطامش للمسلسلات الكوميدية وقالت إنها كارثة بشكل كبير ولا يوجد اى مسلسل كوميدى جيد بل تجده أنه مجرد "استظراف".