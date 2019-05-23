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محافظات

توريد 96 ألفا و965 طن قمح للشون والصوامع بالقليوبية

الخميس 23/مايو/2019 - 02:35 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن السيد الصباحي وكيل مديرية التموين بالقليوبية أنه تم توريد 96 ألفا و965 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ انطلاق موسم التوريد

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم في عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح، وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمزارعين. 

من جانبه شدد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية على تواجد المندوبين، وأعضاء لجنة الاستلام والموازين و"الكارتة" طوال فترة التوريد. 

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع الطاقة التخزينية للصوامع والشون والهناجر والبناكر بالمحافظة، ليصل إلى 212 ألف طن لاستقبال الأقماح بعد دخول الصوامع الجديدة بعرب العليقات بالخانكة، والتي تبلغ طاقتها التخزينية 90 ألف طن. 

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