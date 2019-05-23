لمواجهة ضربات الشمس.. صحة أسوان ترفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، رفع درجة الإستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الاستقبال والطوارئ.





وقال إيهاب حنفي، في بيان، الخميس، إنه بالإضافة إلى تمت زيادة عدد الكوادر البشرية في هذه الأقسام للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين لتجنب حالات الاختزان الحراري.



