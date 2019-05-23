لمواجهة ضربات الشمس.. صحة أسوان ترفع درجة الاستعداد بأقسام الاستقبال والطوارئ

أعلن الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، رفع درجة الإستعداد بمختلف المستشفيات والوحدات الصحية وخاصة أقسام الحميات، بجانب توفير الأدوية اللازمة لمواجهة ضربات الشمس بأقسام الاستقبال والطوارئ.
وقال إيهاب حنفي، في بيان، الخميس، إنه بالإضافة إلى تمت زيادة عدد الكوادر البشرية في هذه الأقسام للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة، فضلًا عن تنظيم ندوات تثقيفية للمواطنين لتجنب حالات الاختزان الحراري.
وأكد وكل الوزارة ضرورة توخى الحذر بتجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة لفترات طويلة حيث إنه في حالة الشعور بارتفاع درجات الحرارة وفقدان الوعي يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حميات، وبالتوازي يراعى في بداية الإفطار تناول التمر والشربة الساخنة مع شرب المياه بكثرة والإقلال من تناول الشاي والقهوة.