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سيارات

أسعار هوندا 2019 في مصر.. موفرة في البنزين

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:06 ص
سيارة هوندا
سيارة هوندا
أشرف بيومي
تتمتع السيارة اليابانية هوندا بشهرة كبيرة في مصر نظرا لقوتها وصلابتها وحفاظها على أسعارها، إضافة إلى ذلك تأتي بباقة متكاملة من تجهيزات الأمان والرفاهية، وبمحرك 1.5 لتر مكون من 4 إسطوانات وقوة 123 حصان وعزم دوران 151 نيوتن.متر.
وتتميز بوجود ناقل أتوماتيكي متغير السرعات باستمرار CVT وهو ما يمكنه من تحقيق أداء اقتصادي في استهلاك الوقود يبلغ 6.3 لتر لكل 100 كيلو متر في المتوسط ما بين الطرق القليلة والمرتفعة الكثافة المرورية.
وسنرصد لكم خلال السطور القادمة أسعار هوندا 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
هوندا سيتي أتوماتيك/ هاي لاين: 369 ألف جنيه.
هوندا سيفك أتوماتيك/ VTI/ هاي لاين: 492 ألف جنيه.
هوندا CRV أتوماتيك/ جميع الكماليات/ EX: 830 ألف جنيه.

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