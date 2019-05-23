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رياضة

إفريقي من العيار الثقيل.. صراع شرس بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

الخميس 23/مايو/2019 - 05:20 م
الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
عمرو الحلوانى
اشتعل الصراع بين الأهلى والزمالك على ضم النجم التوجولى لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربى من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الساعات القليلة الماضية دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع النجم التوجولى من أجل ضمه وخطفه من الأهلى بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب فى مباراته أمام الفريق الأبيض فى ذهاب نهائى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الأهلى أبدى اهتمامه أيضا بضم اللاعب بعد رؤية العديد من المباريات لكودجو والتأكيد على أنه سيكون واحدا من الصفقات القوية فى حال ضمه بشكل رسمى.

يقدم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي أداء استنانئيا مع فريقه هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو القاري.

قوة فريق نهضة بركان الهجومية تتمثل في التوجولي كودجو، حيث يحتل اللاعب صدارة ترتيب هدافي الدوري المغربي برصيد 17 هدفًا بالإضافة إلى إنفراده بصدارة هدافي الكونفيدرالية برصيد 8 أهداف.

وقاد كودجو نهضة بركان للفوز على الزمالك، بعد هدفه الصاروخي في شباك الزمالك، في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبعد كودجو من أبرز المرشحين للانضمام للأهلي أوالزمالك، في الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع نهضة بركان، خاصة وأن اللاعب ينتهي تعاقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي.

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