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محافظات

أنا آسف متزعليش.. لافتة تثير غضب أهالي شبين الكوم والحي يتدخل ..صور

الخميس 23/مايو/2019 - 07:56 م
أنا أسف متزعليش..
أنا أسف متزعليش.. لافتة تثير غضب أهالي شبين الكوم والحي يتدخ
مروة فاضل

على غرار "المستر بيحبك وبيغير عليكي، اوعى تسيبيه هيموت من غيرك تتجوزيه" انتشرت لافتة كتب بها "أنا أسف متزعليش ووعد مني قدام الناس مش هزعلك تاني" في شوارع مدينة شبين الكوم بمنطقة السجن وأخرى بشارع الاستاد.

وأثارت اللافتة حالة من الجدل بين المواطنين على أرض الواقع وبمواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ما بين مؤيد ومعارض حيث رحب البعض باللافتة وأسلوب الاعتذار بينما اعترض آخرون مؤكدين أنها عادات خارجة عن المجتمع.

فيما قال أحد الأهالي بنطاق منطقة السجن بشبين الكوم، ان احد المواطنين قام بتعليق اللافتة للتصالح مع زوجته حيث قام بتعليق لافتة امام منزل الزوجية وأخرى أمام منزل والد زوجته في محاولة منه للصلح.

فيما قام حي شرق مدينة شبين الكوم، بإزالة اللافته المجهولة من قبل قسم الاشغالات.

وقالت نجوى أمين رئيس حي شرق شبين الكوم، إن اللافتة هذه المرة كانت لاعتذار يقدمه رجل لسيدة وتم تركيبها فجرا وظلت عدة ساعات حتى تمت إزالتها مشيرة إلى أنها علمت ان لافتة شبيهة ظهرت في شارع الاستاد بحي غرب المدينة وتمت إزالتها .

يذكر انه ليست هذة المرة الأولي لظهور لافتات بشوارع محافظة المنوفية، حيث شهد من قبل شارع الاستاد والحي القبلي تواجد لافتة "المستر بيحبك وبيغير عليكى، اوعى تسيبيه هيموت من غيرك تتجوزيه"، والتي تم إزالتها بواسطة الحي وكذلك لافتة اخرى "هاجر .. حبيتك غصب عني.. ومش عارف أقولهالك" في محيط كلية الهندسة الإلكترونية بمدينة منوف.
أنا آسف متزعليش.. لافتة تثير غضب أهالي شبين الكوم والحي يتدخل ..صور
أنا آسف متزعليش.. لافتة تثير غضب أهالي شبين الكوم والحي يتدخل ..صور

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