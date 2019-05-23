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اقتصاد

عبر خط تحت مياه المتوسط.. اتفاق لتصدير الكهرباء بـ 2 مليار دولار بين مصر وقبرص

الخميس 23/مايو/2019 - 08:22 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلنت شركة "يوروأفريكا" القبرصية، اليوم الخميس، توقيع اتفاق مع الجانب المصري لمد كابلات بطول 310 كيلومترات تحت مياه المتوسط لتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

ووصفت الشركة التي تتخذ من نيقوسيا مقرا لها، الاتفاق المقدرة الذي قيمته مليارا يورو، بأنه "تاريخي".

ونقلت قناة سكاي نيوز عن رئيس مجلس إدارة الشركة يوانيس كاسوليديس قوله: "أصبحت قبرص الآن مركزا رئيسيا لنقل الكهرباء من أفريقيا إلى أوروبا".

ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ بدء البناء، وستبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت سطح البحر.

وفي المرحلة الأولى سينقل مغذي الربط المشترك ألف ميجاوات، يمكن زيادتها إلى ألفين في مرحلة لاحقة.

وأضاف كاسوليديس أنه "سيتم ربط شبكة الكهرباء المصرية الوطنية مع نظام الكهرباء الأوروبي عبر قبرص، وسيسهم في أمن الطاقة".

وعقب أزمة القرم وشرق أوكرانيا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين مصادر طاقة بديلة لتقليل الاعتماد على وارداته من روسيا.

وخلال العام الماضي بدأ الغاز يتدفق من 4 حقول كبيرة جديدة قبالة السواحل المصرية على المتوسط، وأصبح الإنتاج يكفي احتياجات السوق المصرية.

وتسعى مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، إلى تطوير بنى تحتية لتصدير ثروتها الجديدة من الطاقة المتمثلة في الغاز الطبيعي المسال والكهرباء.

وفي سبتمبر وقعت مصر اتفاقا مع قبرص لبناء خط أنابيب تحت البحر لضخ الغاز القبرصي إلى مصر لمعالجته وتصديره إلى أوروبا.

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