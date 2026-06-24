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نفوق أغنام وطيور.. الحماية المدنية تنقذ منازل «السقرية» من ألسنة اللهب بسوهاج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نفوق أغنام وطيور.. الحماية المدنية تنقذ منازل «السقرية» من ألسنة اللهب بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج في السيطرة على حريق اندلع بعدد من المنازل بقرية السقرية التابعة لمجلس قروي الزوك بمركز المنشأة شمال المحافظة، قبل أن يتحول إلى كارثة أكبر تهدد عشرات المنازل المجاورة، في ظل الطبيعة الريفية للمنطقة وما تحتويه بعض المنازل من مواد سريعة الاشتعال.

وشهدت القرية حالة من الاستنفار عقب تصاعد ألسنة النيران من عدة مواقع متجاورة، الأمر الذي أثار حالة من القلق بين الأهالي، خاصة مع سرعة انتشار الحرائق في مثل هذه البيئات التي تضم كميات من البوص والأخشاب ومستلزمات المعيشة الريفية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بقرية السقرية التابعة لمجلس قروي الزوك بدائرة مركز المنشأة، وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية ووحدة الإطفاء المختصة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف والسيطرة على النيران.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق نشب بعدد من المنازل المملوكة لكل من أنور ع. ا، البالغ من العمر 55 عامًا، وتنظيم ع. ع، 65 عامًا، وعلاء ا. ح، حيث أسفرت النيران عن نفوق ثلاثة رؤوس من الأغنام وعدد من الطيور داخل منزل الأول، كما تسببت في احتراق كميات من البوص وعروق الأخشاب الموجودة بمنزلي المواطنين الآخرين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها بالكامل قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، وهو ما ساهم في الحد من حجم الخسائر ومنع وقوع إصابات بين المواطنين، حيث لم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

وأشاد عدد من أهالي القرية بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية ووحدة إطفاء الزوك، مؤكدين أن التدخل السريع لعب دورًا حاسمًا في احتواء الحريق ومنع تفاقم الموقف، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وتواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحريق وأسبابه، فيما تم حصر التلفيات والخسائر الناتجة عنه، وسط حالة من الارتياح بين الأهالي بعد السيطرة على النيران وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

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