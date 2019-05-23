الحلقة 18 مسلسل حكايتي.. حرق اتيليه ياسمين صبري

احداث كثيرة شهدتها الحلقة 18 من مسلسل حكايتي والذي تخوض من خلاله ياسمين صبري سباق الدراما الرمضاني حيث يتعرض اتيليه داليدا للحرق من خلال رجال استاجرهم فريد والتي تجسد دورها وفاء عامر بالاتفاق مع والدة علي والتي تقدم دورها نهال عنبر .



وتشهد هذه الحلقة ايضًا صدام بين أدهم " أحمد حاتم" وعلي "أحمد صلاح حسني" حيث يحاول الأول التأكيد على حبه الشديد لداليدا ليؤكد له الثاني أنها لا تحبه ويحذره من الإقتراب منها .



مسلسل حكايتي من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير.

