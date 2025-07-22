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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حوافز قوية وشهادات دولية تؤكد الصدارة.. قناة السويس تستعيد مكانتها العالمية

قناة السويس
قناة السويس

 أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على استعادة قناة السويس مكانتها عالميًا مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات العالمية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.

جاء ذلك في عدد من الإنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح المركز أن استعادة قناة السويس لمكانتها العالمية تعكس حجم الثقة الدولية في قدرتها على مواجهة التحديات، وهو ما أكدته تقارير كبرى المؤسسات العالمية، التي أشادت بمرونتها في تقديم خدمات ملاحية غير مسبوقة، كما حرصت هيئة القناة على تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة لجذب خطوط الشحن الكبرى، بما يعزز من تنافسيتها كممر ملاحي آمن وفعال، ويلبي المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.

زيادة إيرادات قناة السويس

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الرؤية الإيجابية للمؤسسات الدولية بشأن أداء قناة السويس، حيث توقع صندوق النقد الدولي زيادة إيرادات قناة السويس خلال 5 سنوات بنسبة 88.9%، لتصل إلى 11.9 مليار دولار عام 2029/2030، مقارنة بإيرادات متوقعة 6.3 مليار دولار خلال عام 2025/2026، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.2 مليار دولار عام 2026/2027، و9.9 مليار دولار عام 2027/2028، و11.5 مليار دولار عام 2028/2029 . 

من جهتها، أكدت "OFFSHORE ENERGY" عدم توقف عمليات قناة السويس، على الرغم من أزمة البحر الأحمر، مشيرًة إلى اتجاه القناة إلى تقديم خدمات ملاحية جديدة لم تكن متاحة من قبل، مثل الإنقاذ البحري، وخدمات الإسعاف المائي، ومكافحة التلوث، وصيانة وإصلاح السفن، بالإضافة إلى خدمات التزويد بالوقود.

كما توقعت وكالة ستاندر آند بورز، أن تستأنف حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت "فيتش سولوشنز" إلى أن توسيع قناة السويس الذي دخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2025، ساهم في تعزيز قدراتها الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميًا، كما حسن من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، متوقعًة أن يشهد العام المالي الحالي انتعاشًا في حركة المرور بالقناة.

وفي السياق ذاته، كشفت شركة "LIoyd's List"، أن هناك عدة شركات شحن كبرى بدأت بإعادة إرسال سفنها إلى البحر الأحمر، في ظل التطورات الأمنية الإيجابية، مشيرة إلى حرص هيئة قناة السويس على تسريع هذا الاتجاه، من خلال تقديم حوافز لتشجيع العودة للعبور عبر القناة.

واستعرضت الإنفوجرافات عددًا من النجاحات التي حققتها قناة السويس منذ بداية عام 2025، ففي شهر فبراير 2025، شهدت القناة عبور الحفار ADMARINE260"" مقطورًا ‏في عملية عبور غير تقليدية، وكذلك عبور ناقلة البترول "CHRYSALIS" في رحلتها الأولى منذ يوليو 2024، فضلًا عن عبور حاملة السيارات "AICC HUANGHU" في رحلتها البحرية الأولى بالقناة وعلى متنها 4202 سيارة .
وفي مارس 2025، نجحت القناة في تنفيذ عملية قطر ناقلة البترول SOUNION"" بواسطة 4 قاطرات تابعة للهيئة، كما شهد شهر يونيو 2025، عبور سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE"، وكذلك تم التعامل مع حادث جنوح سفينة الغطس "RED ZED1" بشكل كامل في وقت قياسي خلال 60 دقيقة دون خسائر .

وشملت النجاحات أيضًا عبور حاملة السيارات "BYD XI'AN"، إحدى أكبر حاملات السيارات في العالم في رحلتها البحرية الأولى بالقناة خلال يوليو 2025.

المركز الإعلامي قناة السويس حوافز قوية الشركات المؤسسات الدولي

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