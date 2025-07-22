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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطب في المساجد.. توعية المواطنين بفوائد الترشيد وأضرار سرقة الكهرباء

ندوة الأئمة المساجد
ندوة الأئمة المساجد
وفاء نور الدين

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وجه رؤساء شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية بعمل ندوات ثقافية بالتعاون مع جميع الوزارات للدعوة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وبيان أهميته للدولة والمواطن. 

وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لبيان أضرار سرقة الكهرباء على الدولة والمواطن، وأيضا الدعوة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال الأئمة في المساجد. 

وقامت شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ بروتوكولات التعاون مع وزارة الأوقاف لعقد ندوات موسعة مع الأئمة والدعاة بوزارة الأوقاف، لتوصيل مفهوم الترشيد وأهميته من خلال خطبهم ومحاضراتهم الأسبوعية في المساجد للمواطنين.

وزير الكهرباء: توعية المواطن بترشيد الاستهلاك مسئوليتنا

كان  الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذكر، في تصريحات صحفية، أن وعى المواطنين بأهمية وفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء هي مسئولية الوزارة فإذا كان هناك نقص في وعى المواطن بطرق الترشيد فهذا قصور من القطاع.

  وكلف الوزير الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات التوزيع  التابعة لها على مستوى الجمهورية بالعمل على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، وتوعيتهم بفوائد الترشيد التي ستعود عليهم في المقام الأول من خلال خفض قيمة فاتورة الاستهلاك.

فوائد ترشيد استهلاك الكهرباء 

ويحقق ترشيد استهلاك الكهرباء العديد من المكاسب الاقتصادية التى تعود بالنفع على المواطن والدولة معا، دون التأثير سلبا على نمط الاستهلاك اليومى للمشترك أهمها الآتى:
1- الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة. 

2- خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

3- خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود الأحفوري فى محطات التوليد. 

4- تجنب اللجوء لخطة تخفيف الأحمال. 

طريقة ترشيد استهلاك الكهرباء 

1-غلق جميع الأجهزة في حالة عدم الحاجة إليها.

2- فصل الكهرباء من خلال نزع الفيشة عن الأجهزة التي تعمل بالريموت.

3- استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للطاقة الكهربائية، ويمكن معرفة ذلك من خلال ملصق بطاقة كفاءة الطاقة الموجود على الأجهزة الكهربائية عند شرائها.

4- التأكد من الإغلاق الكامل للأجهزة وعدم تركها في وضع الاستعداد.

5- إلغاء خاصية شاشة التوقف في الحاسب الآلي.

الكهرباء وزارة الكهرباء ترشيد استهلاك الكهرباء وزارة الأوقاف

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