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فن

شاهد.. شريف مدكور بعد استئصال الورم السرطاني: بقيت أحسن وفكيت الغرز

الخميس 23/مايو/2019 - 09:37 م
صدى البلد
محمد نبيـل
ظهر الإعلامي شريف مدكور في مقطع فيديو عقب إجرائه لعملية جراحية قبل أيام لاستئصال ورم سرطاني، وطمأن الإعلامي جمهوره على حالته الصحية.

وقال شريف مدكور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس، "أنا بقيت أحسن، وفكيت الغرز امبارح"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ جلسات الكيماوي الأسبوع المقبل.

وحرص شريف مدكور على توجيه الشكر لكل من حاول الاطمئنان عليه، قائلًا: "شكرًا لكل اللي كلموني، وآسف جدًا إني مش عارف أرد على التليفون".

كان الإعلامي شريف مدكورقد خضع لعملية جراحة؛ لاستئصال ورم سرطاني أصيب به في القولون، بعد حملة دعم كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى.

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