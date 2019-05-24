مواليد 24 مايو.. شخصية تتمتع بالسحر والجاذبية

نشرت خبيرة الأبراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك تفاصيل جديدة عن شخصية اليوم في علم الأرقام، فإذا كنت مولودا في يوم 24 مايو فإن ذلك يعني أنك سريع البديهة ويقظ الذهن وملهم ولديك موهبة تحليلية وتتمتع بحس فني.





وشخصية اليوم في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 24 مايو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بالسحر والجاذبية، كما أن لديك موهبة ابتكارية وقدرة كبيرة على الإقناع.



تتحمل مسئولياتك، وتتحلى أيضا بالكرم، وتبدو ودودا في معاملاتك، لكن لا تطمع في الكثير.





نصيحة: هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك، فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.