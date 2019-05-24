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محافظات

حظر تسليم الأراضي السكنية من دون مرافق في الوادي الجديد

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:18 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بأهالي قرية المعصرة التابعة لمركز الداخلة، لمناقشة مطالبهم وشكاواهم. ووجه المحافظ، الجهات المعنية، بدراسة إمكانية زراعة الأرز موفر للمياه الذي يحتاج إلى كميات مياه أقل من الأرز العادي.

وشدد المحافظ، على حظر تسليم أراض سكنية للمواطنين بدون مرافق، وقيام المراكز الإدارية بتخصيص أراضي تقسيمات سكنية للمواطنين مضافا إلي تكلفتها تكلفة توصيل المرافق.

كما وجه بدراسة تدبير ٣ ملايين جنيه من فوائد قروض الجمعيات لاستكمال توصيل الصرف الصحي للقرية وقيام سيارة الإسعاف بنقل المواطنين في الحالات الطارئة كلدغات العقارب والأفاعي وحالات الولادة.

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