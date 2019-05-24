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منوعات

أطلقها مستهلكون.. تحذيرات من استخدام مواقع حجز كبرى "أساليب مضللة للعملاء"

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:45 ص
السفر حول العالم
السفر حول العالم
آية جمعة
حذرت مجموعة من المستهلكين من أن مواقع حجز الفنادق الكبرى تواصل استخدام الأساليب التي قد تضلل العملاء وتستخدم أساليب الضغط وتضع خصومات زائفة عبر مواقعها، وذلك على الرغم من القيود التي تشنها هيئة المنافسة والأسواق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، تشمل المواقع التي تم تسميتها وفضحها: Expedia و Booking.com و Trivago و Hotels.com و Agoda و Ebookers.

في وقت سابق من هذا العام، طلبت هيئة المنافسة والأسواق من مواقع الويب إنهاء ممارسة عدم إعطاء السعر الكامل مقدمًا، وإنهاء المبيعات المضللة والرسوم المخفية.

كما منعت الهيئة تكتيكات الضغط المستخدمة، مثل لا يوجد سوى غرفة واحدة متوفرة بهذا السعر أو حجزت هذه الغرفة 4 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية..إلخ

وعلى الرغم من أن جميع المواقع الستة وافقت طواعية على الامتثال للقواعد الجديدة، إلا أن هيئة المنافسة والأسواق منحتهم حتى 1 سبتمبر لإجراء التغييرات.



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