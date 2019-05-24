مع تصاعد التوترات بين أمريكا والصين.. نيكي يغلق منخفضا

أغلق المؤشر نيكي الياباني منخفضا، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين واشنطن وبكين بشأن التجارة وضغطت فيه شركات التكنولوجيا على شهية المستثمرين، وهبط المؤشر نيكي 0.16 بالمئة ليغلق عند 21117.22 نقطة، متكبدا خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، إن شكاوى الولايات المتحدة ضد هواوي تكنولوجيز ربما يتم حلها ضمن إطار عمل اتفاق تجاري أمريكي صيني، بينما في الوقت ذاته وصف شركة الاتصالات الصينية العملاقة بأنها شيء "خطير للغاية".



ونزلت أسهم باناسونيك 1.8 بالمئة، بعد يوم من قول الشركة إنها أوقفت شحنات لمكونات معينة إلى هواوي امتثالا للقواعد التنظيمية الأمريكية، على الرغم من أن موقعها الإلكتروني في الصين قال إنها مستمرة في التوريد للشركة الصينية بشكل طبيعي، وهبط سهم كانون لصناعة الكاميرات 3.4 بالمئة وتراجع سهم طوكيو إلكترون 2.4 بالمئة.



وارتفع سهم موراتا للتصنيع التي تقوم بصناعة المكونات الكهربائية واحدا بالمئة، بعد أن انخفض لأدنى مستوى في عامين ونصف العام في وقت سابق من الجلسة مما حفز عمليات تصيد للصفقات. لكن السهم ما زال منخفضا 25 بالمئة منذ بداية الشهر الجاري.



وتسبب انخفاض أسعار النفط في الجلسة الماضية في التأثير سلبا على الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات التجارة، ونزل سهم ميتسوي 1.2 بالمئة بينما خسر سهم ماروبيني كورب للتجارة 0.9 بالمئة، وهبط سهم إدميتسو كوسان للتكرير 3.9 بالمئة.



وتراجعت أسهم شركتي تطوير البترول والغاز الطبيعي إنبكس وجيه.إكس.تي.جي هولدنجز 4.7 بالمئة و3.7 بالمئة على الترتيب، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 بالمئة إلى 1541.21 نقطة.