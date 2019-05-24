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حوادث

مصرع شابين غرقا أثناء الاستحمام بسبب الحر فى وادى النطرون

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:59 م
انتشال جثة
انتشال جثة
جمالات الدمنهورى
لقى شابان مصرعهما غرقا فى بيارة بمزرعة بقرية الصديق أبو بكر  ومصرف بقرية الإمام مالك بدائرة مركز وادى النطرون وذلك أثناء الاستحمام هروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو .

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثتين وتم نقلهما لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد ووادى النطرون المركزى.  

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغان من مركز شرطة وادى النطرون الأول يفيد بوجود غريق بداخل بيارة بمزرعة عند الكيلو 108 بدائرة المركز وبالإنتقال والفحص والمعاينه تبين العثور على  جثة "أحمد س م" 14 سنة من قرية ديبة بمركز رشيد تم انتشالها بمعرفة رجال الإنقاذ النهرى.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال جثة "محمد أبو حمص "19 سنة غرق بمصرف قرية الإمام مالك بدائرة مركز وادى النطرون أثناء الاستحمام هروبا من ارتفاع درجة حرارة الجو وتم نقل الجثة الأولى لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد والثانية لمستشفى وادى النطرون المركزى .

وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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